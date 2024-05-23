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Зрители возмутились «грязными танцами» перед детьми в подмосковном ДК

В Балашихе на концерте детям показали похожий на стриптиз танец

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В Балашихе зрители возмутились «грязными танцами», которые дети увидели 22 мая на отчетном концерте студии танца «Импульс». Об этом сообщает местное издание «Регионы».

Концерт прошел без возрастных ограничений и со свободным входом для детей до семи лет на сцене Дворца культуры «Балашиха».

«Мы подготовили фейерверк номеров – яркие, стильные, веселые, страстные, энергичные и нежные. Нам будет приятно, а вы отлично проведете время, мы обещаем», — говорилось в анонсе.

Один из номеров вызвал беспокойство у гостей концерта — в нем танцовщицы в откровенный нарядах показали танец, похожий на стриптиз. В администрации Дворца культуры «Балашиха» прокомментировали претензии зрителей. В ДК уточнили, что студия не является коллективом площадки и берет зал в аренду.

«Отчетные концерты «Импульс» дает в ДК не в первый раз, но ранее такие откровенные танцы в их программу не входили. Мы крайне возмущены тем, что они не уведомили нас о наличии запрещенного для детей контента», — рассказали в администрации.

В свою очередь, представительница танцевальной студии «Импульс» Ольга подчеркнула, что родителей предупредили о характере танцев, в частности, в купальниках. После инцидента администрация подмосковного ДК разорвала отношения с танцевальной студией.

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