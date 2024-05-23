Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Крыму молодые люди получили повестки после участия в массовой драке

В Симферополе участникам массовой драки вручили повестки

close
100%
Mash на волне' class="item-image" >
Телеграм-канал Mash на волне

Жители Крыма получили повестки после потасовки в Симферополе. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

На кадре из источника заметно, что несколько мужчин позируют с документами. Повестки участникам драки вручил военный комиссар.

На молодых людей обратили внимание после потасовки, которая произошла накануне. По словам советника главы республики Олега Крючкова, изначально между двумя братьями произошел конфликт. Как сообщает «Mash на волне», конфликт между родственниками произошел из-за того, что мать дала младшему деньги на адвоката.

Позже словесная перепалка переросла в драку, к которой присоединились поддерживавшие стороны люди. Всего в конфликте принимали участие более 15 человек.

По данным Крючкова, всего после потасовки было составлено 16 протоколов, в том числе и документ по статье о нахождении в состоянии опьянения несовершеннолетних.

Ранее массовая драка произошла у дороги на Сахалине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами