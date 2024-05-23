Генерал Шамарин отверг свою причастность к получению особо крупной взятки

Начальник главного управления связи Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин не признал свою вину в получении особо крупной взятки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, во время проведения следственных действий свидетели по делу Шамарина дали показания в отношении военного чиновника. Сам же Шамарин отверг свою причастность к получению особо крупной взятки.

Накануне стало известно, что Вадима Шамарина подозревают в получении взятки в размере 36 млн рублей от руководителя одного из предприятий. По версии следствия, взятку Шамарину дали гендиректор ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексей Высоков и главбух предприятия Елена Гришина за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд министерства обороны и общее покровительство. Деньги Шамарин получил в период с апреля 2016-го по октябрь 2023 года.

Ранее был назван размер взятки арестованному замначальника УФСИН по Подмосковью.