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Генерал Шамарин отверг свою причастность к получению особо крупной взятки

Генерал Шамарин не признает вину в получении особо крупной взятки

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Минобороны РФ

Начальник главного управления связи Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин не признал свою вину в получении особо крупной взятки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, во время проведения следственных действий свидетели по делу Шамарина дали показания в отношении военного чиновника. Сам же Шамарин отверг свою причастность к получению особо крупной взятки.

Накануне стало известно, что Вадима Шамарина подозревают в получении взятки в размере 36 млн рублей от руководителя одного из предприятий. По версии следствия, взятку Шамарину дали гендиректор ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексей Высоков и главбух предприятия Елена Гришина за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд министерства обороны и общее покровительство. Деньги Шамарин получил в период с апреля 2016-го по октябрь 2023 года.

Ранее был назван размер взятки арестованному замначальника УФСИН по Подмосковью.

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