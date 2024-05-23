Создан новый и безопасный метод лечения рака простаты

Ученые из Медицинского колледжа штата Висконсин разработали новый способ лечения рака простаты, основанный на снижении активности специфического белка Stat5. Ингибирование этого протеина позволяет предотвратить развитие более опасного, кастрат-резистентного рака предстательной железы. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances (SciAdv).

Ученые объяснили, что рак предстательной железы часто лечат с помощью андрогенной депривационной терапии. В ходе нее уровень тестостерона (мужского полового гормона) искусственно снижают для стимуляции разрушения опухолевых клеток. Однако такая терапия обладает побочными эффектами, включая сексуальную дисфункцию и увеличение веса.

Кроме того, при андрогенной депривационной терапии существует риск развития опасного кастрат-резистентного рака простаты даже при низком уровне тестостерона. Это может произойти вследствие различных мутаций в белке под названием рецептор андрогена.

Чтобы воздействовать на белок более безопасным путем, ученые разработали препарат, ингибирующий Stat5. Это другой вспомогательный протеин, который стимулирует активность рецепторов андрогена, тем самым провоцируя рост рака предстательной железы.

Эффективность препарата уже протестировали на лабораторных мышах. Результаты показали, что подавление активности Stat5 замедляло рост существующих раковых опухолей и блокировало андрогенные рецепторы, тем самым снижая риск развития кастрат-резистентного рака.

Сейчас ученые планируют продолжить совершенствование новой разработки. В ходе будущих исследований препарат-ингибитор Stat5 испытают на добровольцах.

Ранее ученые нашли способ улучшить терапию опасного рака мозга.