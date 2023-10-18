Шойгу заявил о скором возможном размещении баз НАТО в Швеции и Финляндии

НАТО в ближайшее время может разместить свои базы на территории Швеции и Финляндии, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии оборонных ведомств Белоруссии и РФ.

Он отметил, что в последнее время обстановка по периметру границ Союзного государства резко обострилась в связи с откровенно враждебной деятельностью НАТО. В частности, дополнительный очаг напряженности создали вступление Финляндии в Североатлантический альянс и проведение совместных с НАТО мероприятий на территории Швеции.

«В ближайшей перспективе не исключается размещение на территории этих стран коалиционных военных баз и ударных видов вооружений», — подчеркнул министр.

По его словам, с февраля прошлого года численность натовских войск в Восточной Европе и странах Балтии увеличилась в два с половиной раза, превысив 30 тысяч человек, более половины из которых – военнослужащие США. Кроме того, на восточном фланге НАТО регулярно проводятся учения, основанные на сценариях военного конфликта с Россией и Белоруссией, указал Шойгу.

Как заявлял президент РФ Владимир Путин, с момента обещания НАТО в 1991 году не расширяться на Восток прошло «пять волн» расширения альянса.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.