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Израиль обнародовал подтверждение заявлениям об обстреле госпиталя в Газе

Израиль показал карту «неудачных пусков» ракет ХАМАС и видео обстрела госпиталя

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Mohammed Salem/Reuters

Палестинское движение ХАМАС продолжает использовать граждан сектора Газа в качестве человеческого щита, а гражданские объекты — в своих военных целях, заявили в Армии обороны Израиля.

Ведомство опубликовало в Telegram карту, на которой отметило точки, откуда ХАМАС якобы запускает свои ракеты.

Подчеркивается, что ХАМАС осуществляет запуски из комплексов, прилегающих к зданиям больниц, школ, мечетей, ресторанов, гостиниц и дипломатических зданий. В сообщении указано, что ХАМАС и палестинская организация «Исламский джихад» (организация запрещена в России) «без разбора стреляют по Израилю, а также наносят вред жителям сектора Газа» и что количество неудачных пусков за последние два дня увеличилось.

Кроме того, 12-й канал израильского ТВ опубликовал видео с камеры видеонаблюдения в населенном пункте Нетив-ха-Асар, на котором якобы «приведено доказательство утверждений» Израиля о том, что на самом деле удар ракетами по госпиталю «Аль-Ахли» был нанесен из сектора Газа.

Накануне в Минздраве Палестины заявили, что со стороны Израиля были нанесены удары по европейской больнице и эмиратскому полевому госпиталю в секторе Газа.

Палестинские официальные лица, а также лидеры палестинского движения ХАМАС обвинили Израиль в нанесении авиаудара. Израильская же сторона заявила, что причиной произошедшего стал неудачный запуск ракеты палестинской организации «Исламский джихад».

Ливанское движение «Хезболла» объявило 18 октября «днем гнева» против Израиля.

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