В МИД РФ предупредили о готовности России действовать в СБ ООН по ситуации в Газе

Замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что на происходящее в секторе Газа нельзя спокойно смотреть, поэтому РФ намерена действовать в Совете безопасности ООН. Об этом пишет ТАСС.

Он пояснил, что сегодня в Совбезе ООН ожидаются «те самые самые ожесточенные дебаты».

«Какие-то решения будут выноситься, наверное, запоздалые, [но] не по нашей вине», — отметил Вершинин.

Он указал, что Россия обозначала свою позицию по вопросу конфликта сектора Газа и Израиля. Российская сторона призывает к уважению достоинства людей и на израильской стороне, и на палестинской стороне, подчеркнул дипломат.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа,

Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков дал прогноз по визиту Байдена в Израиль.