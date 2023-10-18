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Посол Палестины заявил о звонке в больницу из Израиля перед ударом и передумал

Посол Палестины отказался от слов о звонке из Израиля до удара по больнице

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Abed Khaled/AP

Посол Палестины в Токио Валид Али Сиям заявил о звонке с предупреждением из Израиля за час до удара по госпиталю «Аль-Ахли», но позднее отозвал это заявление, сообщает ТАСС.

Дипломат утверждает, что удар нанесла армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), а из-за тяжелой ситуации с медикаментами и водно-энергетической блокадой со стороны Израиля число пострадавших будет расти.

Позднее Валид Али Сиям отозвал свое заявление о звонке с предупреждением из Израиля за час до удара, отметив, что подобные звонки регулярно поступали из Израиля в предыдущие дни, однако в ночь удара по «Аль-Ахли» звонка не было.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия расценивает ракетный удар по больнице в секторе Газа как преступление и акт расчеловечивания.

Палестинские официальные лица обвинили Израиль в нанесении авиаудара. Израильская же сторона обвинила в произошедшем палестинский «Исламский джихад» (организация запрещена в России).

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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