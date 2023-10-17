Глава военной разведки Израиля взял ответственность за вторжение ХАМАС

Глава управления военной разведки ЦАХАЛ Аарон Халива взял на себя ответственность за провалы своего ведомства, которые привели к нападению ХАМАС. Об этом сообщает The Times of Israel.

«Управление военной разведки под моим командованием не смогло предупредить о теракте, совершенном ХАМАС... Мы провалили нашу самую важную миссию, и как глава Управления военной разведки я несу полную ответственность за провал», — сказал он.

12 октября глава генерального штаба Израиля Герци Халеви заявлял, что ЦАХАЛ не смог справиться со своими обязанностями по защите страны во время атаки ХАМАС.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по Израилю и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на израильскую территорию, захватив десятки единиц военной техники и больше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа.

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