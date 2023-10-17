Губернатор Севастополя предупредил об учениях в акватории города

Губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что в акватории Севастополя проходят учения с применением бомбометов.

«Ориентировочно с 8:00 до 8:30 в районе Северного и Южного молов Черноморский флот будет проводить учения с применением реактивных бомбометов. Будет громко. В городе все спокойно», — пишет Развожаев.

Севастополь несколько раз подвергался налетам украинских беспилотников — в том числе морским. Местные власти в социальных сетях регулярно обновляют информацию о ситуации в городе и заранее предупреждают о проведении учений, звуки которых можно спутать со взрывами.

Ранее губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале заявил, что в порту Севастополя проходят учения флота по применению бомбометов.

Он отметил, что громкие звуки будут слышны в районе Северного мола. Последний представляет собой заградительные сооружения, расположенные в главной бухте Севастополя.

Ранее в Севастополе рассказали об уничтожении боеприпасов времен Великой Отечественной войны, поднятых со дна бухты Гильзовая.