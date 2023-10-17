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Командующий США на Ближнем Востоке неожиданно прибыл в Тель-Авив

Глава ЦК ВС США Курилла посетил Израиль для обсуждения военной помощи

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Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Майкл Курилла прибыл с необъявленным визитом в Тель-Авив 17 октября, чтобы встретиться с высокопоставленными израильскими коллегами для обсуждения военной помощи. Об этом сообщает газета The New York Times.

«Я здесь, чтобы гарантировать, что у Израиля есть все, что ему нужно для защиты, и я особенно сосредоточен на том, чтобы не допустить расширения конфликта со стороны других сторон», — заявил Курилла.

Визит генерала Куриллы состоялся спустя четыре дня после того, как глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в израильское государство в знак оказываемой со стороны США поддержки после внезапного нападения боевиков ХАМАС.

Отмечается, что администрация президента США Джо Байдена срочно переправила в Израиль дополнительные боеприпасы, а также два авианосца и десятки дополнительных военных самолетов, стремясь сдержать расширение конфликта и нанести возможные авиаудары для защиты американских интересов.

По данным The New York Times, Израиль попросил США о чрезвычайной помощи в размере $10 млрд.

Накануне стало известно, что президент США Джо Байден рассматривает возможность поездки в Израиль на этой неделе. Как заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, поездка президента в израильское государство не планировалась бы, если бы не было уверенности в обеспечении безопасности американского лидера на должном уровне.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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Война в Израиле
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