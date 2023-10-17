Минобороны рассказало о срыве шести попыток атак ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские военные на Краснолиманском направлении сорвали атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил ТАСС начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Центр» Александр Савчук.

Как рассказал Савчук, на данном направлении подразделения войск «Центр» огнем артиллерии и ударами армейской и штурмовой авиации сорвали шесть попыток атак в районе Торского участка и Серебрянского лесничества штурмовых групп 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов» (организация запрещена в России).

По его данным, потери ВСУ составили около 60 военных, также были уничтожены боевая бронированная машина Kozak и пикап украинских войск.

Накануне Минобороны РФ заявляло, что российские военные уничтожили до 65 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении. В районах Торского, Серебрянки и Григоровки нанесено поражение живой силе и технике ВСУ.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.