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В Минобороны сообщили о готовящейся атаке террористов на пункты дислокации ВС РФ в Сирии

МО России: террористы готовят атаку на пункты дислокации войск ВС РФ в Сирии

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Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

Террористы готовятся к нападению на мирное население, пункты дислокации войск России и Сирии в Идлибской зоне деэскалации. Об этом заявил замначальника Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить, передает ТАСС.

«Террористические группировки, действующие в идлибской зоне деэскалации, ведут подготовку к проведению нападений на мирное население, пункты дислокации российских и сирийских войск, а также объекты гражданской инфраструктуры», — сказал он, добавив, что они намерены использовать беспилотники и модифицированные реактивные системы залпового огня.

Кулить также отметил, что командованием группировки войск РФ и руководством сирийской армии будут приняты необходимые упреждающие меры.

Накануне заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирийской арабской республике заявлял, что Воздушно-космические силы России смогли уничтожить пять складов оружия.

До этого Кулить сообщал о готовящейся провокации против российских войск с применением отравляющих веществ в Идлибской зоне деэскалации. По его словам, емкости с хлором были доставлены в окрестности населенного пункта Эриха для инсценировки его применения ВС РФ представителями «Белых касок» в координации с представителями террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России).

Ранее в Сирии дрон проамериканской коалиции опасно сблизился с российским самолетом.

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