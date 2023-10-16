Президент Ирана призвал остановить Израиль в секторе Газа

Президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе телефонных переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным призвал остановить «преступления, которые Израиль совершает в Газе». Об этом сообщает агентство IRNA, ссылаясь на представителя администрации Раиси.

Уточняется, что Раиси заявил, что продолжение осады сектора Газа, а также удары по территории анклава и по представителям его администрации рискуют стать причиной, по которой конфликт между Израилем и палестинским исламистским движением ХАМАС превратится в широкомасштабную войну на Ближнем Востоке.

Кроме того, в статье говорится, что лидеры двух государств обсудили также события на Кавказе, однако детали не приводятся.

До этого сообщалось, что первый заместитель главы парламентской комиссии Ирана по нацбезопасности и внешней политике Эбрахим Азизи заявлял, что готовящаяся наземная операция Израиля в секторе Газа станет пересечением красной линии для Ирана, такое развитие событий может привести к появлению новых фронтов.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.