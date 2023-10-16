В Минобороны России рассказали о ситуации на Краснолиманском направлении

Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили до 65 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает Министерство обороны России в своей ежедневной сводке.

«Действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения «Азов» (организация запрещена в России) в районе Червоной Дибровы в ЛНР и Серебрянского лесничества», — говорится в публикации.

Кроме того, в районах Торского, Серебрянки и Григоровки в Донецкой народной республике нанесено поражение живой силе и технике украинской армии.

«Потери составили до 65 украинских военнослужащих», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, ВСУ лишились двух боевых бронированных машин, пикапа, двух гаубиц Д-30.

До этого начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский сообщал, что российскими истребителями-бомбардировщиками Су-34 группировки войск «Запад» были нанесены удары по пунктам временной дислокации и опорным пунктам четырех бригад украинской армии.

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