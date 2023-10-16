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В Израиле заявили об уничтожении десятков террористов ХАМАС за несколько часов

ЦАХАЛ заявил об ликвидации десятков постов в Газе за последние часы

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Violeta Santos Moura/Reuters

Армия обороны Израиля заявила о ликвидации десятков постов ХАМАС в секторе Газа. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«За последние часы было уничтожено несколько десятков оперативных штабов и огневых точек террористической организации ХАМАС», — уточнили в сообщении.

Кроме того, благодаря атакам с воздуха, ВВС Армии обороны Израиля обезвредили террористов ХАМАС, которые находились на территории одной из военных баз в Газе.

16 октября в Иране пригрозили Израилю открытием новых фронтов. Об этом заявил первый замглавы парламентской комиссии Ирана по нацбезопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.

Также в США призвали Израиль сдержаться от дальнейший эскалации конфликта. До этого в ABC News уточняли, что в помощи США Украине и Израилю имеется большое отличие.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

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Война в Израиле
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