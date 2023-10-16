ХАМАС вслед за Израилем опроверг сообщение о перемирии

Член Политбюро движения ХАМАС Иззат ар-Ришк вслед за израильскими властями опроверг сообщение о перемирии. Об этом сообщает Telegram-канал движения.

«Нет правды в том, что распространяют некоторые СМИ, ссылаясь на (израильские) и западные источники, о многочасовом перемирии или открытии контрольно-пропускного пункта Рафах.

Мы просим средства массовой информации не полагаться ни на какие источники, кроме официальных источников сопротивления и Комитета действий правительства в Газе», — говорится в сообщении.

До этого Reuters со ссылкой на администрацию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщало, что сообщения о гуманитарном перемирии между Израилем и сектором Газа ради вывода иностранцев с палестинской территории не соответствуют действительности.

В секторе Газа находятся несколько сотен заложников из числа граждан Израиля и других государств.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.