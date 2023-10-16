ЦАХАЛ ликвидировал шесть высокопоставленных представителей ХАМАС с 7 октября

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Служба общей безопасности страны ликвидировали шесть высокопоставленных оперативников радикального палестинского движения ХАМАС с 7 октября. Об этом говорится в заявлении на сайте ЦАХАЛ.

В частности, как отмечается, в секторе Газа был ликвидирован высокопоставленный командир ХАМАС Матез Эйд.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности еврейского государства постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.