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Российские войска продвинулись на нескольких участках фронта в зоне СВО

Минобороны заявило о продвижении военных России на нескольких участках фронта

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РИА Новости

Российские войска перешли в наступление под Донецком — в направлении Авдеевки, где остаются 11 тысяч украинских военных. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, Донбасс регулярно подвергается обстрелам со стороны Авдеевки, в частности с Куйбышевского и Кировского районов.

Исходя из сводок Министерства обороны РФ, Авдеевку планируется взять в кольцо, лишив украинский гарнизон снабжения, поскольку лобовой штурм чреват большими потерями, отметили журналисты.

В настоящее время Вооруженные силы России занимают два выступа — в районе Водяного с одной стороны и Красногоровки — с другой. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, спустя много месяцев линия фронта на этом участке продвинулась.

В Минобороны РФ подтвердили, что там работает штурмовая авиация, которая уничтожает бронетехнику и склады.

На Украине признали, что ситуация в Авдеевке тяжелая, там происходят тяжелые бои. Военнослужащий ВСУ Егор Фирсов вовсе заявил в эфире телеканала «Киев 24», что в населенном пункте началась «одна из решающих битв».

Кроме того, продолжается наступление российских войск на Купянск Харьковской области. Украинские военные, в свою очередь, не прекращают попыток вернуть Артемовск, а также пытаются расширить выступ под Работино в Запорожской области. Отмечается, что пока ВСУ терпят значительные поражения.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил ранее в интервью Центральному телевидению Китая, что Вооруженные силы Украины не добились никаких результатов в ходе их контрнаступления, но понесли огромные потери.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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