Командир 128-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковник Дмитрий Лисюк заявил в интервью британской газете Guardian, что Российская Федерация подготовила мощную оборону и превосходит украинскую армию технически.

«Нам очень тяжело двигаться вперед. Там внушительная оборона», — цитирует слова украинского офицера издание.

Также он заявил о превосходстве Вооруженных сил России над ВСУ. Он указал на численное преимущество, более совершенные средства радиоэлектронной борьбы, а также разведывательное оборудование.

До этого аналитик китайского издания South China Morning Post Самид Баша заявил, что Украина столкнулась с массовым дезертирством из-за высоких потерь и усталости солдат на фронте.

По его словам, у украинских солдат наблюдаются проблемы с психическим здоровьем. В начале июня 2023 года украинские пограничники ловили по 20 беглецов в день, утверждает Баша.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.