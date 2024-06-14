Массовую атаку беспилотников отразили в Ростовской области

Массовая атака беспилотников отражена в Ростовской области силами противовоздушной обороны. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.

«Силы ПВО успешно отразили массовую атаку БПЛА на территории Ростовской области», — написал он.

Губернатор уточнил, что беспилотники уничтожили в районе нескольких населенных пунктов области.

По предварительным данным, никто не пострадал. Последствия атаки уточняются, добавил Голубев.

Местные жители, как пишет Telegram-канал «Осторожно, новости», сообщили о большом количестве взрывов в районе военного аэродрома Морозовска.

Telegram-канал Shot сообщал, что в Ростове-на-Дону раздались взрывы. По его данным, местные жители слышали два громких взрыва.

До этого в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность.

В ночь на 14 июня на окраине города Шебекино произошел взрыв. В результате него были повреждены 10 частных домов и один автомобиль.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.