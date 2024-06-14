Врио губернатора сообщил о работе ПВО в небе над Курском

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) работают в небе над Курском. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

Он напомнил, что приближаться к обломкам ракет и беспилотников, а также трогать их нельзя. Они могут нанести вред, подчеркнул чиновник.

В ночь на 14 июня губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что силы ПВО отразили массовую атаку беспилотных летательных аппаратов на территории региона. По его словам, дроны были уничтожены в районе нескольких населенных пунктов.

13 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды атаковали село Маломихайловка в Шебекинском городском округе Белгородской области. Украинские военные использовали дроны-камикадзе.

В ночь на 12 июня средства противовоздушной обороны отразили ракетную атаку на Севастополь.

Ранее в России рассказали о росте эффективности систем ПВО на фоне атак ВСУ.