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Трамп рассказал, что обсуждал с Хабибом

Трамп заявил, что обсуждал с Хабибом урегулирование конфликта на Украине

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aliabdelaziz/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждал с экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым урегулирование конфликта на Украине. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Impaulsive.

По словам экс-главы Белого дома, Нурмагомедов во время их короткой беседы заявил, что нужно остановить этот конфликт. Политик считает, что сможет сделать это сразу после президентских выборов в Соединенных Штатах.

Он также сказал, что Нурмагомедов является отличным и умным человеком. Трамп назвал его «одним из своих любимчиков». Кроме того, он выразил мнение, что Нурмагомедов дружит с президентом России Владимиром Путиным.

Трамп пообщался с Нурмагомедовым после чемпионского поединка, в котором российский боец Ислам Махачев боролся с американцем Дастином Порье. Бой прошел в ночь на 2 июня. Поединок завершился досрочной победой 32-летнего российского бойца техническим нокаутом в пятом раунде после приема «гильотина», из-за которого Порье был вынужден сдаться. По итогам поединка Махачев защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории.

Ранее Нурмагомедов призвал Трампа остановить конфликт в Палестине.

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