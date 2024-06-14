Россиянам объяснили, как теперь будет формироваться курс доллара и евро

Определение курса доллара отдали на откуп коммерческим банкам на фоне введения Соединенными Штатами санкций против Мосбиржи. Об этом агентству «Прайм» заявил доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.

Экономист пояснил, что в четверг, 13 июня, формирующих курс биржевых торгов долларом и евро не было, но возможность приобрести валюту оставалась.

«То есть, по сути, вопрос определения курса доллара отдается на откуп банкам», — заявил Кузнецов.

Экономист добавил, что Центробанку в ручном режиме придется своевременно контролировать курсы, удерживая курсообразование в ручном режиме. Кузнецов добавил, что пока нет возможности точно выстраивать ценообразование без точных вводных данных.

До этого ЦБ впервые установил официальные курсы валют на основе внебиржевых торгов.

Ранее экономист раскрыл, был ли ЦБ готов к санкциям США против Мосбиржи.