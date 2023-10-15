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Экс-советник Кучмы рассказал о положении ВСУ под Купянском

Экс-советник Кучмы Соскин заявил о наступлении войск РФ в районе Купянска

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Олег Соскин/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший советник украинского экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала рассказал о положении Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Купянском в Харьковской области.

По словам политика, сейчас в том районе идет наступление российских войск, по населенному пункту продолжаются удары.

«Есть огромные потери, просто безумие», — добавил он.

Соскин уверен, что украинское контрнаступление провалилось, военные не смогли достичь существенных результатов. Также он заявил, что ВСУ испытывают нехватку вооружений и боеприпасов.

Президент России назвал контрнаступление ВСУ полностью проваленным. При этом, по словам Путина, Киев продолжает готовить операции по наступлению на некоторых других участках фронта. ВС РФ, как отметил президент, при этом уверенно обороняются и занимают выгодные позиции. Также Путин призвал не сравнивать конфликт Израиля и ХАМАС с СВО — ситуация на Ближнем Востоке слишком масштабна. Глава государства также завил, что США пытаются вынудить своих союзников ухудшить отношения с Россией и Китаем. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экс-советник Кучмы призвал власти Украины подготовиться к прекращению помощи США.

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