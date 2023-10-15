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Минздрав сектора Газы обновил данные о числе жертв израильских обстрелов

Минздрав Газы: число жертв в секторе Газа от обстрелов Израиля превысило 2400

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Reuters

Число жертв в секторе Газа в результате бомбардировок Израилем возросло до 2450 человек. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения сектора Газа.

«2450 граждан были убиты», — говорится в публикации.

Согласно информации ведомства, также сообщается о 9200 пострадавших.

До этого минздрав Палестины сообщал, что число погибших в результате атаки ХАМАС выросло до 1799 человек.

Армия Израиля собирается применить в секторе Газа авиационные бомбы JDAM, а после начать наземное вторжение в регион, сообщил обладатель Пулитцеровской премии, журналист Сеймур Херш. Уже несколько дней самолеты ЦАХАЛ сбрасывают листовки с призывом к жителям Газы эвакуироваться в Египет. Согласен ли Каир принять более миллиона беженцев, пока еще не ясно. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Иране допустили ухудшение ситуации для Израиля.

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