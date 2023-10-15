Эксперт рассказал о будущей стратегии украинских военных осенью и зимой

Украинские бойцы готовятся отправиться в оборону на осенне-зимний период, предупредил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Об этом сообщает «Лента.ру».

Эксперт объяснил, почему произошли изменения в тактике Вооруженных сил Украины.

«Наступательными действиями, которые сейчас происходят с их стороны на определенных направлениях, они хотят создать себе новые оборонные рубежи», — пояснил Дандыкин.

По словам собеседника издания, украинское командование осознает, что следует делиться боевыми припасами и финансами с Израилем из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

«Наша главная задача — не дать им этого сделать, чтобы у них было меньше возможностей перезимовать», — резюмировал капитан первого ранга запаса.

До этого пленные ВСУ сообщили о нехватке солдат и больших потерях под Артемовском. Подчеркивается, что еще июле в рядах его роты насчитывалось большое количество солдат, им даже было негде спать.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.