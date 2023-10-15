Российский Су-27 предотвратил нарушение границы страны беспилотником ВМС США

Российский истребитель Су-27 не допустил нарушения государственной границы беспилотным летательным аппаратом, который принадлежит Военно-воздушным силам США. Инцидент произошел 15 октября в небе над Черным морем, сообщается в Telegram-канале Министерства обороны РФ.

В ведомстве заявили, что изначально российские средства контроля воздушного пространства зафиксировали неопознанную цель над акваторией Черного моря. Согласно полученным данным, летательный аппарат двигался по направлению к границе страны.

После этого командование приняло решение поднять в воздух истребитель Су-27. Последний входит в состав дежурных сил по противовоздушной обороне, уточняется в сообщении.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как разведывательный БПЛА RQ-4B Global Hawk ВВС США», — уточнили в министерстве.

По данным ведомства, при приближении истребителя иностранный беспилотник развернулся в обратную сторону. После этого Су-27 вернулся на базу, предотвратив возможное нарушение государственной границы.

В военном министерстве подчеркнули, что полет был осуществлен в строгом соответствии с нормами международного права. В частности, речь идет о правилах использования воздушного пространства над нейтральными водами и общепринятых мерах безопасности.

Ранее российский истребитель МиГ-31 предотвратил нарушение границы страны американским самолетом.