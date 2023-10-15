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В Госдуме считают, что действия ВСУ разочаровали Запад

Депутат Белик: украинское контрнаступление не оправдало надежд западных стран

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Gleb Garanich/Reuters

Член комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление министра финансов Украины Сергея Марченко о том, что Запад проявляет слабость в вопросе поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Белик считает, что конфликт на Украине очень затянулся и пошел не по плану западных государств.

«Распиаренное украинское контрнаступление не оправдало надежд Запада, а поставки не стали тем катализатором, который позволил бы киевскому режиму переломить ситуацию на фронтах», — отметил парламентарий.

Он указал, что уничтожение техники западных стран серьезно подорвало авторитет «хваленых поставок». По его мнению, на Западе утомлены ситуацией с Украиной, кроме того, поставлять вооружение нужно будет и Израилю при эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

«У США может не хватить средств на помощь и Киеву, и Тель-Авиву, поэтому не исключено, что нужды Киева для Запада отойдут на второй план», — заключил Белик.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины было полностью провалено, при этом Киев продолжает подготавливать новые активные наступательные операции на ряде направлений.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал ошибки Украины при контрнаступлении.

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