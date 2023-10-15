В Израиле рассказали о 200 задержанных боевиках ХАМАС

С начала операции ХАМАС «Наводнение Аль-Акса» 190 его сторонников были задержаны на территории Западного берега реки Иордан. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Было задержано 330 разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности лиц. 190 из них связаны с террористической организацией ХАМАС», — сообщает ЦАХАЛ.

Только в ночь на 15 октября были задержаны 49 подозреваемых, из них 33 — сторонники ХАМАС.

До этого в ХАМАС назвали условие освобождения пленных мирных жителей.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасноти Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.