Генералы Вооруженных сил Украины не соблюдают основные военные правила, из-за чего Украина терпит поражения на поле боя, сообщает газета IL Fatto Quotidiano.

«Украинцы несут самые тяжелые потери, поскольку они вынуждены в условиях численного меньшинства переходить в безрассудное «контрнаступление», а это абсурдно с военной точки зрения», — пишет обозреватель Бьяджо ди Грация.

Он пояснил, что недоумевает, кто заставляет украинских генералов вести солдат ВСУ на «мясные штурмы» без шанса на успех. Ди Грация добавил, что любой генерал НАТО был бы изгнан из вооруженных сил за подобное безрассудное отношение к личному составу.

Ранее украинские пленные заявили о дефиците живой силы на Артемовском направлении. Один из пленных пояснил, что еще в июле в рядах его роты насчитывалось большое количество солдат, им даже было негде спать.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.