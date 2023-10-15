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В Иране пригрозили последствиями за военные преступления Израиля в Газе

Иран пригрозил последствиями для Израиля в случае наземной операции в Газе

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Vahid Salemi/AP

Миссия Ирана при ООН заявила о далекоидущих последствиях для Израиля в случае продолжения совершения военных преступлений в Газе, сообщает ТАСС.

«Если военные преступления и геноцид израильского апартеида не прекратить немедленно, то ситуация может выйти из-под контроля и обернуться далекоидущими последствиями», — указано в сообщении пресс-служба миссии в социальных сетях.

Ранее глава министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что ливанская группировка «Хезболла» может встать на сторону палестинского движения ХАМАС в конфликте с Израилем.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.

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Война в Израиле
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