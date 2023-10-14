Власти Белгородской области назвали число обстрелов региона со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины за 13 октября обстреляли Белгородскую область около 120 раз. Об этом сообщил белгородский губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале.

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«В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 10 артиллерийских и 10 танковых снарядов, по селу Наумовка — 3 артснаряда», — отметил глава региона.

Кроме того, в селе Устинка с украинского дрона был сброшен один осколочный боеприпас, на МАПП «Нехотеевка» обрушилось одно взрывное устройство. В селе Солнцевка зафиксировано пять прилетов и две атаки с дронов-камикадзе. В Борисовском районе близ хутора Цаповка с БПЛА сбросили одно взрывное устройство. В Валуйском городском округе по селу Логачевка зарегистрирован прилет семи минометных снарядов. По Волоконовскому району около хутора Старый прошел минометный обстрел.

По словам губернатора, в Грайворонском городском округе близ села Сподарюшино со стороны украинской армии было выпущено 18 минометных снарядов, по селам Мокрая Орловка и Пороз прилетели один и три минометных снаряда соответственно.

«Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет», — объявил Гладков.

Повреждения зафиксированы в селе Графовка в Краснояружском районе, там повредилась линия электропередачи. По окраинам сел Прилесье и Староселье прилетело по четыре артиллерийских снаряда, по селу Теребрено — семь. В Шебекинском городском округе по хутору Панков выстрелило семь минометных снарядов, по селу Середа — четыре, по хутору Марьино — два, гранатометы и минометы также попали по МАПП «Шебекино» 13 раз, отметил он.

До этого Гладков сообщил об обстреле ВСУ двух сел в Белгородской области.

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