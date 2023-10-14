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Власти Белгородской области назвали число обстрелов региона со стороны ВСУ

Гладков сообщил, что ВСУ за сутки около 120 раз обстреляли Белгородскую область

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины за 13 октября обстреляли Белгородскую область около 120 раз. Об этом сообщил белгородский губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале.

«В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 10 артиллерийских и 10 танковых снарядов, по селу Наумовка — 3 артснаряда», — отметил глава региона.

Кроме того, в селе Устинка с украинского дрона был сброшен один осколочный боеприпас, на МАПП «Нехотеевка» обрушилось одно взрывное устройство. В селе Солнцевка зафиксировано пять прилетов и две атаки с дронов-камикадзе. В Борисовском районе близ хутора Цаповка с БПЛА сбросили одно взрывное устройство. В Валуйском городском округе по селу Логачевка зарегистрирован прилет семи минометных снарядов. По Волоконовскому району около хутора Старый прошел минометный обстрел.

По словам губернатора, в Грайворонском городском округе близ села Сподарюшино со стороны украинской армии было выпущено 18 минометных снарядов, по селам Мокрая Орловка и Пороз прилетели один и три минометных снаряда соответственно.

«Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет», — объявил Гладков.

Повреждения зафиксированы в селе Графовка в Краснояружском районе, там повредилась линия электропередачи. По окраинам сел Прилесье и Староселье прилетело по четыре артиллерийских снаряда, по селу Теребрено — семь. В Шебекинском городском округе по хутору Панков выстрелило семь минометных снарядов, по селу Середа — четыре, по хутору Марьино — два, гранатометы и минометы также попали по МАПП «Шебекино» 13 раз, отметил он.

До этого Гладков сообщил об обстреле ВСУ двух сел в Белгородской области.

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