Белый дом не подтвердил факт применения Израилем белого фосфора

У администрации США отсутствуют независимые подтверждения сообщений о том, что Армия обороны Израиля применила белый фосфор в секторе Газе. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Долтон, передает РИА Новости.

«Мы не готовы независимо подтвердить данные сообщения, в связи с чем я предпочла бы воздержаться от спекуляций на данный счет», — сказала она журналистам в ответ на просьбу прокомментировать заявление правозащитной организации Human Rights Watch о том, что израильская армия применяла боеприпасы с белым фосфором 10 и 11 октября в Газе и на границе с Ливаном.

13 октября минздрав сектора Газа сообщил об эвакуации детской больницы в анклаве после обстрела снарядами с белым фосфором.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.