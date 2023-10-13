ХАМАС ударил ракетами по штабу северного военного округа Израиля

Боевое крыло палестинской организации ХАМАС нанесло ракетный удар по штабу северного военного округа Израиля.

«Бригады «Аль-Кассам» обстреляли штаб-квартиру сионистского командования северного региона в оккупированном Сафаде ракетой «Айяш 250», — говорится в сообщении организации в Telegram.

В ХАМАС подчеркнули, что этот шаг был предпринят «в ответ на перемещение населения» и нападения на гражданских лиц.

В этот же день в ХАМАС сообщили, что нанесли удар 50 ракетами по городу Сдерот. Также ХАМАС заявило о ракетном ударе по международному аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ Армия обороны Израиля начала против ХАМАС операцию «Железные мечи».

В ХАМАС заявляли, что атака на Израиль готовилась с 2021 года.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.