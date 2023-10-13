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Губернатор Брянской области сообщил о пресечении атаки украинского БПЛА

Богомаз: РЭБ уничтожили БПЛА на подлете к Брянску

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил о пресечении атаки украинского беспилотника.

Пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте, добавил он.

Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что средства российской противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Украины над Брянской и Белгородской областями.

В ведомстве подчеркнули, что беспилотники самолетного типа были сбиты приблизительно в 22:00.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа в Яковлевском городском округе.

Также Гладков рассказал об обстрелах Белгородской области со стороны ВСУ 9 октября.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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