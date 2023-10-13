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ХАМАС призвал людей не покидать сектор Газа

ХАМАС призвал жителей сектора Газа не эвакуироваться после просьбы Израиля

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Mohammed Salem/Reuters

Исламистское палестинское движение ХАМАС призвало жителей сектора Газа игнорировать рекомендации властей Израиля к эвакуации с севера в южные районы анклава. Об этом в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) написал Салама Мааруф, глава пресс-офиса созданного радикалами правительства.

По его словам, Израиль не оставляет попыток «лживой информацией поколебать внутренний фронт». Среди таких попыток он назвал обращение к сотрудникам международных организаций об эвакуации.

«Мы призываем наших граждан не поддаваться этим попыткам, которые являются частью психологической войны. Хотим проинформировать, что сотрудники этих организаций все еще на своих местах», — написал представитель ХАМАС.

13 октября в ООН сообщили, Министерство обороны Израиля и ЦАХАЛ уведомили их подготовке атаки и необходимости эвакуации 1,1 млн палестинцев в течение суток на юг сектора Газа. Требование касается и сотрудников ООН, и тех, кто укрывается на объектах ООН. Представители организации считают, что эвакуация приведет к «катастрофической ситуации» и просят Израиль пересмотреть решение. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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