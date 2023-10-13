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В Израиль приехал глава Пентагона

Министр обороны США Остин прибыл в Израиль

Министр обороны США Ллойд Остин прибыль в Израиль с визитом, сообщает The Associated Press.

«Остин прибыл в Тель-Авив, чтобы встретиться с высокопоставленными правительственными лидерами и воочию увидеть некоторые американские вооружения и помощь в сфере безопасности, которые Вашингтон быстро доставил Израилю в первую неделю войны с воинственной группировкой ХАМАС», — говорится в сообщении.

Ожидается, что Остин встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и министром обороны Йоавом Галлантом.

Накануне в Тель-Авиве побывал госсекретарь США Энтони Блинкен. Он встретился с Нетаньяху, который поблагодарил Блинкена за поддержку Израиля со стороны Соединенных Штатов.

7 октября 2023 года силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ Израиль начал военную операцию «Железные мечи».

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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