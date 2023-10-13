В Пхеньяне назвали частью пропаганды США сообщения об использовании ХАМАС оружия КНДР

Заявления о том, что боевики радикального палестинского движения ХАМАС якобы применяли оружие производства КНДР при атаке на Израиль, лишены оснований и являются частью пропаганды США против северокорейского государства. Об этом говорится в статье международного обозревателя Ли Гван Сона для Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

По мнению аналитика, своей пропагандой Вашингтон стремится увязать Пхеньян с ситуацией на Ближнем Востоке, в том числе чтобы избежать международной критики в своей адрес.

«Наемные СМИ администрации США и псевдоэксперты распространяют необоснованный и ложный слух о том, что «северокорейское оружие», вероятно, было использовано при атаке на Израиль», — заявил Ли Гван Сона.

По его словам, американское руководство настраивает общественное мнение на то, что Северная Корея может применить дипломатический шантаж, провоцируя напряженность в регионе, и воспользоваться тем, что пристальное внимание Вашингтона обращено на Средний Восток и Украину.

На этой неделе американское радио «Свободная Азия» выступило с утверждением, что радикалы ХАМАС, предположительно, могли использовать гранатометы F-7 производства Северной Кореи в ходе нападения на Израиль в минувшие выходные.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.