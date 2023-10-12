В Белгородской области сбили БПЛА

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа в Яковлевском городском округе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, беспилотник был сбит на подлете к городу.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал губернатор.

До этого Гладков заявил об обстреле села Графовка Краснояружского района. Повреждения получила ЛЭП. Он отметил, что во время атаки никто из местных жителей не пострадал, но повреждения получила линия электропередачи.

Накануне Гладков рассказал об обстрелах Белгородской области со стороны ВСУ 9 октября. По его словам, в Борисовском районе в селе Дубино украинские военные сбросили с квадрокоптера два взрывных устройства. Там никто не пострадал, однако в двух частных домах выбило окна, посечен забор. Также в Валуйском округе ВСУ обстреляли из ствольной артиллерии село Новопетровка.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.