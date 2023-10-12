Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Белгородской области сбили БПЛА

Губернатор Гладков: в Белгородской области сбили БПЛА самолетного типа

close
100%
crimea_24/VK' class="item-image" >
crimea_24/VK

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа в Яковлевском городском округе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, беспилотник был сбит на подлете к городу.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал губернатор.

До этого Гладков заявил об обстреле села Графовка Краснояружского района. Повреждения получила ЛЭП. Он отметил, что во время атаки никто из местных жителей не пострадал, но повреждения получила линия электропередачи.

Накануне Гладков рассказал об обстрелах Белгородской области со стороны ВСУ 9 октября. По его словам, в Борисовском районе в селе Дубино украинские военные сбросили с квадрокоптера два взрывных устройства. Там никто не пострадал, однако в двух частных домах выбило окна, посечен забор. Также в Валуйском округе ВСУ обстреляли из ствольной артиллерии село Новопетровка.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий