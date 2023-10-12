ХАМАС и Исламский джихад* снова обстреляли Ашкелон

Боевое крыло ХАМАС — группировка «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» — и группировка «Сарая аль-Кудс» («Роты Иерусалима» — вооруженное крыло «Исламского джихада» (организация запрещена в России)) объявили об очередных ракетных ударах по израильскому городу Ашкелон. Об этом сообщается в Telegram-каналах движений, передает ТАСС.

Утверждается, что обстрелы являются ответом на нападения израильской армии на мирных палестинцев.

До этого служба скорой помощи Израиля Magen David Adom (MDA, «Красный щит Давида») сообщала, что четыре человека попали в больницу в результате обстрела города Сдерот в Израиле боевиками палестинского радикального движения ХАМАС.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.