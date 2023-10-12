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ВВС Израиля сбросили около 6000 бомб на объекты ХАМАС

ВВС Израиля сбросили около 6000 бомб на более чем 3600 объектов ХАМАС за день

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает наносить удары по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщил представитель израильских Вооруженных сил.

«На сегодняшний день на сектор Газа было сброшено около 6000 бомб весом 4000 тонн», — говорится в сообщении.

12 октября десятки истребителей, боевых вертолетов и самолетов израильской армии атаковали ряд целей ХАМАС по всему сектору Газа, нанесли удары по пункту бригады «Рафиах» в южном секторе Газа, по центральным районам северного сектора, которые, по утверждению командования израильской армии, «служили площадками для сбора террористов ХАМАС»

В результате был ликвидирован один из командиров ХАМАС и группа активистов, которые вели деятельность против Израиля, добавили в ЦАХАЛ.

По данным представителя Армии обороны Израиля, атаковано более 3600 объектов ХАМАС и ликвидированы «сотни террористов».

В свою очередь в ХАМАС сообщили, что их бойцы обстреляли ракетами израильскую военную базу «Раим».

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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