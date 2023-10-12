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На Украине пожаловались на нехватку средств ПВО

Глава ГУР Буданов заявил, что Украине нужно больше систем ПВО

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Defence Intelligence of Ukraine

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что войскам страны требуется намного больше систем противовоздушной обороны для защиты, чем есть сейчас. Его словам приводит издание Klymenko Time в Telegram-канале.

«ПВО – это и есть самая главная проблема. Потому что все, чем они бьют, так или иначе летает. Так что нам нужно гораздо больше ПВО, чем сейчас есть», — заявил Буданов.

Глава ГУР также признал, что Вооруженные силы Украины в своих планах ведения боевых действий не отстают, но «выбились из графика».

12 октября стало известно, что Международный фонд поддержки Украины (IFU) до конца текущего года предоставит Киеву новые комплексы ПВО. Кроме того, фонд под председательством Великобритании объявил о выделении республике нового пакета военной поддержки на сумму более чем в £100 млн (примерно $123 млн).

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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