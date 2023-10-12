Мост между Ясиноватой и Горловкой в ДНР обрушился после обстрела ВСУ

Мост на трассе между городами Ясиноватая и Горловка был разрушен в результате ночного обстрела украинских войск, сообщил глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко в Telegram.

Кроме того, повреждения получила школа в поселке Красный Партизан, ее обстреляли кассетными боеприпасами.

По словам Шевченко, в результате обстрела никто не пострадал.

Горловка находится в 50 км севернее Донецка, это один из крупнейших населенных пунктов Донецкой народной республики (ДНР).

Ясиноватая расположена примерно в 25 км к северу от Донецка, в ней находилась крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

Накануне советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщал, что российские военные подошли к рубежу села Бердычи к северо-западу от Авдеевки. Контроль над этим населенным пунктом позволит выйти к путям снабжения авдеевской группировки ВСУ, указал Гагин. Авдеевка — северный пригород Донецка.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.