ХАМАС запустил ракеты в сторону Тель-Авива

Боевики военного крыла ХАМАС — бригады «Изз эд-Дина аль-Кассама» — запустили несколько ракет в сторону Тель-Авива. Об этом группировка сообщила своем Telegram-канале.

Как пояснили в группировке, ракеты запустили в ответ на удары противника по гражданскому населению.

До этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в центральной части страны включили сирены воздушной тревоги.

А утром 11 октября ЦАХАЛ сообщил, что из Ливана в сторону ее военного поста был запущен противотанковый снаряд.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее израильская военная авиация атаковала объекты боевиков в Ливане.