В Измаиле на Украине повреждена инфраструктура

В Измаиле повреждены припортовая инфраструктура и жилые дома, возникли пожары. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале.

«В Измаильском районе зафиксированы повреждения припортовой инфраструктуры и жилых домов. На месте возникли пожары, они уже ликвидированы», — написал чиновник.

До этого оперативное командование «Юг» сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) в своем Telegram-канале сообщило о повреждениях складских помещений в портовой зоне Одесской области. По информации украинских военных, пострадала припортовая инфраструктура Подунавья.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в Министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории все республики.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.