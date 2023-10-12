В Херсоне произошли взрывы

В подконтрольном Киеву Херсоне слышны звуки взрывов, сообщает украинское издание «Зеркало недели».

Накануне «Зеркало недели» сообщало, что в двух украинских регионах была объявлена воздушная тревога.

Сигнал тревоги прозвучал в Днепропетровской и Харьковской областях.

11 октября издание также сообщало о взрывах в Херсоне.

8 октября назначенный украинскими властями глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин говорил, что транспортная база и предприятие в результате взрыва получили повреждения в подконтрольной Киеву части региона.

С 10 октября 2022 года российские Вооруженные силы наносят удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины и на всей территории страны.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.