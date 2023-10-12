Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Херсоне произошли взрывы

«Зеркало недели»: в подконтрольном Киеву Херсоне слышны звуки взрывов

close
100%
РИА «Новости»

В подконтрольном Киеву Херсоне слышны звуки взрывов, сообщает украинское издание «Зеркало недели».

Накануне «Зеркало недели» сообщало, что в двух украинских регионах была объявлена воздушная тревога.

Сигнал тревоги прозвучал в Днепропетровской и Харьковской областях.

11 октября издание также сообщало о взрывах в Херсоне.

8 октября назначенный украинскими властями глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин говорил, что транспортная база и предприятие в результате взрыва получили повреждения в подконтрольной Киеву части региона.

С 10 октября 2022 года российские Вооруженные силы наносят удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины и на всей территории страны.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий