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В результате атаки БПЛА в Белгородской области пострадали два человека

В Белгородской области два человека ранены в результате атаки БПЛА

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Shutterstock

Минобороны РФ сообщило, что 11 октября около 23:50 мск была пресечена попытка атаки БПЛА самолетного типа по объектам на территории Белгородской области.

Дежурными средствами ПВО был сбит украинский беспилотный летательный аппарат, добавили в ведомстве.

Глава региона Вячеслав Гладков уточнил, что система ПВО сбила БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Об этом он написал в своем Telegram-канале,

В результате падения обломков дрона произошло возгорание частного жилого дома. Пострадали два человека: мужчина и женщина.

Сейчас бригады скорой доставляют их в городскую больницу №2 города Белгорода.

По данным Гладкова, предположительно, еще два человека, могут находиться под завалами. Все оперативные службы работают на месте.

Ранее система ПВО сбила беспилотник Украины в небе над Брянской областью.

До этого в МО РФ заявили, что была пресечена попытка атаки дрона на Белгородскую область. Средства ПВО сбили украинский БПЛА.

7 октября стало известно, что Вооруженные силы РФ пресекли попытку атаки со стороны Украины по объектам на территории России. Все ракеты были уничтожены над Белгородской областью.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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