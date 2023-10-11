Солдат ВСУ пожаловался на постоянный обстрел со стороны российских военных

Позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся под постоянным обстрелом со стороны российских военных. Об этом сообщает американская газета The New York Times со ссылкой на украинских солдат.

«Вы видели нашу позицию, она всегда под обстрелом. Очень сложно удерживать эти линии», — признался изданию один из бойцов ВСУ.

Солдаты отметили, что огонь не прекращается никогда. Взрываются то гранаты, то фугасные бомбы или другие снаряды. Военные аналитики издания пришли к выводу, что постоянное нахождение под огневыми атаками крайне истощает украинских военных. В статье обратили внимание, что российские части используют практически все типы оружия.

11 октября на Украине признали эффективность российских управляемых авиабомб. Украинские военные рассказали журналистам издания Business Insider, что ВС РФ наносит сокрушительные удары боевыми машинами пехоты с орудиями среднего калибра, которые «страшнее танков», так как стреляют быстрее. По мнению авторов материала, Украина стала полигоном, демонстрирующим, что происходит, когда в бою встречаются «современные механизированные армии».

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.