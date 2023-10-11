Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Солдат ВСУ пожаловался на постоянный обстрел со стороны российских военных

NYT: позиции украинской армии находятся под непрекращающимся обстрелом ВС РФ

close
100%
Oleksandr Ratushniak/Reuters

Позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся под постоянным обстрелом со стороны российских военных. Об этом сообщает американская газета The New York Times со ссылкой на украинских солдат.

«Вы видели нашу позицию, она всегда под обстрелом. Очень сложно удерживать эти линии», — признался изданию один из бойцов ВСУ.

Солдаты отметили, что огонь не прекращается никогда. Взрываются то гранаты, то фугасные бомбы или другие снаряды. Военные аналитики издания пришли к выводу, что постоянное нахождение под огневыми атаками крайне истощает украинских военных. В статье обратили внимание, что российские части используют практически все типы оружия.

11 октября на Украине признали эффективность российских управляемых авиабомб. Украинские военные рассказали журналистам издания Business Insider, что ВС РФ наносит сокрушительные удары боевыми машинами пехоты с орудиями среднего калибра, которые «страшнее танков», так как стреляют быстрее. По мнению авторов материала, Украина стала полигоном, демонстрирующим, что происходит, когда в бою встречаются «современные механизированные армии».

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий