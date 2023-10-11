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Названы последствия возможной наземной операции Израиля в секторе Газа

Политолог Долгов: операция Израиля в секторе Газа приведет к массовым жертвам

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Amir Cohen/Reuters

Если Израиль решится провести наземную операцию в секторе Газа, это повлечет за собой колоссальные жертвы среди мирного населения. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов. Ситуация, по его мнению, продолжит обостряться.

«Судя по заявлениям израильского руководства, оно все-таки намерено провести массированную зачистку сектора Газа. Соответственно, это повлечет за собой очень большие жертвы», — отметил Долгов.

При этом он добавил, что наземная операция израильской армии в секторе Газа вряд ли приведет к большой войне на Ближнем Востоке.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее Израиль сообщил, что число погибших в результате атаки ХАМАС выросло до 1200 человек.

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